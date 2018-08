Politie zoekt getuigen na beroving

Rond 21.00 uur sloot een vrouw de winkel af en wilde op haar fiets weggaan. Ze werd aangesproken door een man die haar geld wilde hebben. De man is er met een kleine buit vandoor gegaan en de politie doet nu onderzoek naar hem.

Wie heeft er iets gezien van deze beroving? Of wie weet wie de mogelijke dader is? Het gaat om een blanke man van tussen de 25 en 30 jaar. Hij is ongeveer 1.75m lang en had een oranje t-shirt en beige korte broek aan. De man heeft donkerblond haar. Hebt u informatie die mogelijk kan helpen bij dit onderzoek? Bel dan de politie via 0900-8844 of geef uw tip anoniem door via 0800-7000 (Meld Misdaad Anoniem).

(2018371740 sk)