Drie personen aangehouden na steekincident in café

Zwolle - Bij een steekincident in een café in de Voorstraat in Zwolle zijn in de nacht van 17 op 18 augustus twee mannen gewond geraakt. De politie startte direct een onderzoek en hield drie verdachten aan. De verdachten, twee mannen van 55 en 34 jaar en een 41-jarige vrouw, zijn alle drie afkomstig uit Zwolle.