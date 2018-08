17-jarige jongen achterhaald na overlastmelding

Dinsdagmiddag had het winkelend publiek in het winkelcentrum last van hun luchtwegen. Mensen liepen te hoesten en een kind moest overgeven. Hierop is de brandweer ter plaatse gegaan om metingen te verrichten. Er werden gelukkig geen schadelijke stoffen gemeten. Uiteindelijk bleek niemand letsel te hebben opgelopen en bleek dat er was gesprayd met pepperspray.

De politie heeft donderdagavond na onderzoek een 17-jarige jongeman uit Julianadorp achterhaald van wie vermoed werd dat hij verantwoordelijk was voor het sprayen van pepperspray in het winkelcentrum.

De jongen heeft bekend en de pepperspray is in beslag genomen. Tegen hem zal onder andere proces-verbaal worden opgemaakt.

2018159959