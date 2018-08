Alerte buurtbewoners dragen verdachte over

De politie kreeg even na middernacht de melding om naar de Delistraat te gaan, waar bewoners een man in bedwang hielden. De man, een 34-jarige Pool bleek met een gestolen ladder op een schuur te zijn geklommen in de achtertuin van een van de bewoners. De bewoners hielden de man vast in afwachting van de politie. De man werd aangehouden en meegenomen naar het politiebureau.

De verdachte bleek onder invloed van alcohol en verklaarde aan de politie dat hij 'zijn kat aan het zoeken was'. Tegen hem wordt proces-verbaal opgemaakt.

2018160783