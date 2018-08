Schiedammer verwond onder invloed van drugs twee agenten

Rond 21.00 uur belde een voorbijganger 112 omdat een man zich verdacht en vreemd gedroeg. Hij fietste allerlei paadjes achter de tuinen op en neer en ging in plantenbakken zitten. De man maakte op de melder een verwarde indruk.



Agenten gingen poolshoogte nemen en vonden de man, hij was echter niet aanspreekbaar. Hij sloeg direct op de vlucht, waarop de agenten de achtervolging inzetten. De man rende door diverse tuinen. Toen een agente hem naderde, pakte de man een voetenbankje en gooide deze naar haar. Ze kon het maar net ontwijken en ging verder achter de man aan. Ze achtervolgde de man door de sloot, terwijl een andere agent van de andere kant aan kwam. Met de agente op zijn hielen probeerde de man een hek over te klimmen, maar op dat moment kon de andere agent hem bij zijn benen grijpen. Er ontstond een worsteling op de grond waarbij de man de agent hard op zijn arm en gezicht trapte. Tijdens het boeien, rukte de man zijn arm waaraan de boeien al vast zaten los. Hij zwaaide met zijn arm met de boeien om zo de agent te verwonden. Er waren meerdere agenten nodig om de man te overmeesteren en te boeien alvorens hij naar het politiebureau te kon worden vervoerd. Hij is aangehouden voor zware mishandeling. Op het bureau bleek de man positief te testen op meerdere soorten drugs.