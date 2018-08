Drie mannen aangehouden na vondst drugs in auto

Het drietal, een 27-jarige Roosendaler en twee Belgen (24 en 21 jaar oud), kregen op vrijdag 17 augustus rond 21.15 uur een stopteken. De auto waarin ze zaten werd bij een tankstation aan de kant gezet. De 27-jarige bestuurder werd gecontroleerd en ging er ineens te voet vandoor. De man stak daarbij de snelweg over en verdween in een maisveld. In de auto bleek een zak met wit poeder te liggen (zon 700 gram), vermoedelijk drugs. Daarop zijn de twee inzittenden aangehouden.