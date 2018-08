Onderzoek naar auto-inbraken

De politie hield donderdag een extra controle in het kustgebied vanwege de vele auto-inbraken. Tijdens een controle van acht personen in een camper kon de politie geen identiteit vaststellen. Daarnaast kwam het signalement van betrokkenen overeen met het signalement bij minstens twee auto-inbraken. De politie kreeg toestemming van de Officier van Justitie om de vier volwassenen en drie minderjarigen buiten heterdaad aan te houden. De zorgdiensten namen de zorg van de baby op zich.

Een deel van het onderzoek richt zich, in samenwerking met de vreemdelingenpolitie en andere diensten, op het vaststellen van de identiteit. De politie heeft hun identiteit nog niet kunnen vaststellen en dit onderzoek zal voortgezet worden.

Een ander deel van het onderzoek richt zich op de auto-inbraken. De politie heeft de camper doorzocht en vond vooral niet geregistreerde goederen. Dat bemoeilijkt het onderzoek, omdat het lastig is om de rechtmatige eigenaar te vinden. Enkele eigenaren die al aangifte hadden gedaan herkenden hun spullen. De politie vermoedt dat niet alle gedupeerden aangifte hebben gedaan en roept hen op om alsnog aangifte te doen.

Alle verdachten zitten vast. Voor de minderjarigen werd de kinderrechter ingeschakeld, omdat zij niet zomaar opgesloten mogen worden.