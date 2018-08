Twee mannen aangehouden voor handel in harddrugs

Donderdag 16 augustus viel een arrestatieteam rond 17.30 uur een woning aan het Visserijplein in Tilburg binnen. De 54-jarige bewoner is aangehouden op verdenking van het handelen in verdovende middelen en de woning is doorzocht. Elders in Tilburg werd in dezelfde zaak een 51-jarige plaatsgenoot opgepakt. Allebei de mannen zijn ingesloten voor verder onderzoek.