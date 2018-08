Getuigen van steekincident gezocht

Bij de meldkamer kwam vrijdagavond rond 20.45 uur een melding binnen van een steekincident op de Molstraat in Helmond. Het slachtoffer, de 20-jarige Helmonder, bleek in zijn been te zijn gestoken tijdens een potje voetbal. Er zou onenigheid zijn ontstaan toen vijf jonge mannen plotseling op het voetbalveld verschenen. Ze kwamen met twee scooters en een fiets. Tijdens het conflict werd de 20-jarige man gestoken. De jongeren zijn na het conflict met de twee scooters en de fiets weer vertrokken. Het slachtoffer kon na behandeling aan zijn verwondingen naar huis.



Onderzoek

Onze forensisch rechercheurs deden vrijdagavond onderzoek op het voetbalveldje aan de Molstraat in Helmond. Zij zochten naar specifieke sporen in de hoop dat die meer over het incident kunnen verklaren. Daarnaast hebben wij direct een aantal jongeren, die op het voetbalveld aanwezig waren, gesproken. Uiteraard komen wij graag in contact met getuigen die iets bijzonders hebben gezien dat met het steekincident op welke manier dan ook te maken kan hebben. Heb je informatie? Bel dan 0900-8844 of Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000. Digitaal tippen kan ook. Vul dan onderstaand tipformulier in.