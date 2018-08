Politie controleert verdachte auto en vindt verboden wapens

Almelo - Bij de controle van een auto aan de Zuilenburg in Almelo vond de politie in de nacht van 18 op 19 augustus twee vuurwapens en een taser. Alle vier inzittenden van de auto zijn aangehouden. Uit onderzoek bleek dat de twee vuurwapens niet echt waren, maar het hebben ervan is evengoed strafbaar.