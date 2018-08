Man zwaargewond na incident bij bushalte Arnhem

Het slachtoffer stond omstreeks 15.45 uur bij de bushalte te wachten toen er een conflict ontstond met de inzittenden van een voorbijkomende auto. Waar het conflict over ging is niet bekend. Toen de 83-jarige het portier van de auto opende, reed de auto hard weg. De man kon niet meer op tijd loslaten en kwam ten val. Hij is met letsel aan zijn hoofd naar het ziekenhuis gebracht. Hij is op dit moment niet aanspreekbaar.