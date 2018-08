Politie onderzoekt overval Welkoop Didam

Didam - De Welkoop aan de Parallelweg in Didam is op zaterdagmiddag 18 augustus overvallen door een onbekende man. Daarbij zijn geen gewonden gevallen. Van de dader ontbreekt nog ieder spoor. De politie is een onderzoek gestart en roept getuigen op zich te melden.