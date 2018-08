Man opgepakt na diefstal buitenboordmotor

Agenten zagen de man korte tijd later in de omgeving varen. Op aanroepen van de agenten kwam de man naar de kant. Daar is de verdachte aangehouden. In zijn boot lag een gestolen buitenboordmotor. De man is voor verhoor en onderzoek meegenomen naar het politiebureau.

Getuigen hebben bij deze aanhouding een belangrijke rol gespeeld. Dankzij een duidelijk signalement, vluchtroute en snel bellen wist de politie de verdachte aan te houden. Bij heterdaad mag altijd 112 gebeld worden.

2018160979