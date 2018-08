Rijbewijs kwijt na opvallend rijgedrag

Agenten zagen de verdachte in zijn voertuig over het Zuideinde in Landsmeer rijden. Het voertuig viel op vanwege een te hoge snelheid. Een motoragent besloot het voertuig te volgen voor controle. Op de A10 werd een snelheid gehaald van 180 kilometer per uur. De maximale snelheid is daar 100 kilometer per uur.



Midden in de Coentunnel stopte het voertuig plotseling op de vluchtstrook. De bestuurder riep vanuit het raam iets overstaanbaars naar de motoragent. Na even stil gestaan te hebben ging de auto weer rijden. Korte tijd later heeft de bestuurder de auto opnieuw op de vluchtstrook stil gezet. Dit keer stapte de man uit en reageerde agressief tegenover de motoragent. De bestuurder zei ergens met spoed naar toe te moeten. De man stapte daarna weer in en reed verder.



Op het Surinameplein in Amsterdam is de bestuurder, met behulp van Amsterdamse politiecollega's, aan de kant van de weg gezet. Op straat moest de man blazen en blies een 'F'. Op het bureau in Purmerend blies de verdachte 580 ug/l (ruim 2.5 keer teveel).



De Landsmeerder moest zijn rijbewijs inleveren en kan binnenkort diverse boetes thuis verwachten.



2018161406