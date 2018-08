Arrestatie met vuurwapen

De politie kreeg een anonieme melding dat vier personen in een auto een vuurwapen bij zich zouden hebben. Agenten volgden de melding op en lieten de bewuste auto op de Burgemeester Blomlaan stoppen. Twee passagiers op de achterbank vluchtten de auto uit. De andere twee verdachten werden volgens een speciale aanhoudingsprocedure voor vuurwapengevaarlijke verdachten aangehouden. Het gaat om een 20-jarige man uit Den Haag en een 21-jarige man uit Dordrecht. De politie zocht naar de twee verdwenen verdachten en zag een verdachte (21) uit Den Haag op het Stationsplein. Hij werd aangehouden. De vierde verdachte is voortvluchtig. De diensthond vond in de nabije omgeving van de auto een doorgeladen vuurwapen. Het is niet bekend wat de verdachten in Bergen op Zoom deden.