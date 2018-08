Arrestatie in onderzoek steekincident

Bij de meldkamer kwam rond 20.45 uur een melding binnen van een steekincident op de Molstraat in Helmond. Het slachtoffer, de 20-jarige Helmonder, bleek in zijn been te zijn gestoken tijdens een potje voetbal. Er zou onenigheid zijn ontstaan toen vijf jonge mannen plotseling op het voetbalveld verschenen. Ze kwamen met twee scooters en een fiets. Tijdens het conflict werd de 20-jarige man gestoken. De jongeren zijn na het conflict met de twee scooters en de fiets weer vertrokken. Het slachtoffer kon na behandeling aan zijn verwondingen naar huis.



In het onderzoek kregen wij zaterdag zicht op een verdachte uit Beek en Donk. De recherche heeft de 18-jarige man zaterdagavond rond 23.00 uur aangehouden in zijn woning. Hij zit vast voor verder onderzoek. We sluiten meer aanhoudingen in deze zaak niet uit.