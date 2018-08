Verdachte bestuurder scooter opgepakt na ernstige aanrijding

Het ongeluk gebeurde woensdagavond even voor 21.30 uur. Twee meisjes zaten achterop de scooters van twee onbekende jongens, die ze even daarvoor in een parkje hadden ontmoet. De vier besloten een rondje te gaan rijden in de buurt. Op het Savoiepad kwam één van de scooters hard in aanrijding met een andere scooter, bestuurd door een 19-jarige Eindhovenaar. Hij raakte zwaargewond, onder meer aan zijn hoofd en ligt nog steeds in het ziekenhuis. Het meisje dat achterop de andere scooter zat, een 15-jarige uit Eindhoven, raakte ook gewond. Zij is inmiddels uit het ziekenhuis ontslagen. De twee onbekende jongens gingen er na de aanrijding vandoor, zonder zich om de slachtoffers te bekommeren. Ook het andere meisje op de andere scooter lieten ze achter.



De recherche kwam in het onderzoek op het spoor van de 20-jarige verdachte uit Eindhoven, die zaterdagochtend in zijn woning werd opgepakt. De man wordt ervan verdacht de scooter bestuurd te hebben die de aanrijding heeft veroorzaakt en zit vast voor verder onderzoek.



Op zoek naar?

We zijn nog op zoek naar de tweede scooterrijder die bij de scooterrijder was die de aanrijding veroorzaakte. En wij willen heel graag in contact komen met een aantal jongeren die elkaar die woensdagavond voor 21.30 uur in een parkje in de buurt van het Savoiepad hebben ontmoet. De twee bestuurders van de scooters en de twee meisjes die achterop zaten, waren kort voor de aanrijding ook in het park. Ben jij in het park geweest en kun je iets vertellen hierover? Laat het ons weten. Dat kan door te bellen naar 0900-8844 of je informatie digitaal te delen via onderstaand tipforumlier. Blijf je liever anoniem? Bel dan Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.