Vijf arrestaties na ruzie met drie gewonden

Bij de meldkamer kwam zaterdagavond rond 21.15 uur een melding binnen van een ruzie bij een woning aan de Bennekelstraat in Eindhoven. Een gewonde man zou uit de woning zijn gelopen en op straat in elkaar zijn gezakt. Deze 36-jarige Eindhovenaar liep steekverwondingen op en is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Ter plaatse bleken nog twee andere mannen uit Heeze, 56 en 57 jaar, diverse snijwonden te hebben. Er kwamen meerdere ambulances en een traumahelikopter naar de Bennekelstraat om medische hulp te verlenen. De drie gewonden zijn met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.



Aanhoudingen

In de woning waren de bewoner en nog een andere 56-jarige Eindhovenaar aanwezig. Zij zijn beiden aangehouden. Later werden in het ziekenhuis ook de drie gewonde mannen aangehouden. Eén van de twee mannen die snijwonden opliepen, de 56-jarige, mocht na behandeling het ziekenhuis verlaten. Hij zit, net als de andere twee verdachten, vast op het politiebureau voor verder onderzoek. De andere twee mannen liggen nog in het ziekenhuis.



Onderzoek

Het onderzoek naar wat zich precies heeft afgespeeld in en om de woning en wie welke rol heeft gehad, is in volle gang. De woning is afgesloten en afgelopen nacht bewaakt zodat onze forensische specialisten zondag uitgebreid sporenonderzoek in het pand kunnen doen. Zaterdagavond spraken we op de locatie diverse buurtbewoners en omwonenden. Wellicht zijn er nog getuigen die ook iets gezien of gehoord hebben en die ons nog niet hebben gesproken? Deel je informatie alsnog met ons. Dat kan door te bellen naar 0900-8844 of door je informatie via het onderstaande tipformulier digitaal met ons te delen. Blijf je liever anoniem, bel dan Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.