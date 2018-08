Twee aanhoudingen na supportersconfrontatie

Na de wedstrijd hebben Fortuna en PSV supporters de confrontatie gezocht. Op de parkeerplaats bij het stadion werden door de PSV aanhang hekken omver geduwd. Om supportersgroepen te scheiden zijn de Mobiele Eeheid, Arrestatie eenheid en hondengeleiders ingezet. Zij raakten gedeeltelijk ingesloten tussen de rivaliserende groepen en werden daarbij onder meer bekogeld met stenen. Surveillance eenheden uit omliggende teams werden opgeroepen om te assisteren. Vijf politiemensen raakten daarbij gewond maar hadden geen medische zorg nodig.

De politie wil voor het onderzoek graag in contact komen met mensen die meer informatie hebben of getuige waren. Zij kunnen contact opnemen via telefoonnummer 0900-8844 of anoniem melden bij M. via 0800-7000.