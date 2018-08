Politie onderzoekt schietincident Voldersdreef

Na het schietincident vluchtte de dader samen met een andere man op een scooter in de richting van de Rietdekkersdreef.

Getuigen meldden dat kort na het schietincident iets uit een passerende auto werd gegooid. Agenten troffen vervolgens een zakje met wit poeder, vermoedelijk cocaïne, aan. Mogelijk is een drugs gerelateerd conflict aanleiding voor de onenigheid en het schietincident.

Getuigen gezocht

De politie is direct een onderzoek gestart. Daarbij werd een politie helikopter ingezet om luchtfoto’s te maken van de plaats van het incident. Medewerkers van de afdeling Forensische Opsporing hebben de straat onderzocht op mogelijke spore en de politie heeft diverse getuigen gesproken.

Heeft u iets gezien of gehoord wat met dit incident te maken kan hebben en heeft u nog niet met de politie gesproken, dan vragen wij u contact op te nemen via 0900-8844. Als u liever anoniem blijft, kunt u bellen met M. via 0800-7000.

2018346041 HP