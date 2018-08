Update onderzoek explosie woning: identiteit 2e slachtoffer bekend

Arnhem - Inmiddels heeft de politie ook de identiteit van het tweede dodelijke slachtoffer van de explosie maandagavond in een appartement aan de Daphnestraat vastgesteld. Het gaat om een 31-jarige inwoner van België. De identiteit van het derde slachtoffer, die zwaar gewond in een ziekenhuis is opgenomen, is nog in onderzoek.