Vijftal aangehouden in onderzoek poging woningoverval

Eind mei zijn vijf personen het trapportaal van de portiekwoning van een 62-jarige man binnengedrongen, nadat één van hen kenbaar had gemaakt dat hij een pakket kwam bezorgen. Eenmaal in het trapportaal bedreigde één van de verdachten het slachtoffer met een vuurwapen. Er ontstond een worsteling met het slachtoffer waarbij hij werd geschopt en of geslagen door één of meerdere verdachten. Het slachtoffer begon hierop hard te schreeuwen, waarna de verdachten gevlucht zijn. Door het slachtoffer en een getuige werd de politie gebeld.