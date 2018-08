Politie treft hennepkwekerij aan na wateroverlast

De politie kreeg rond 23.30 uur de melding van overlast van water in een winkelpand. Het water zou door het plafond lekken. Tijdens controle van de woning boven het winkelpand, troffen agenten een in werking zijnde hennepkwekerij met 356 hennepplanten aan. Na onderzoek door de netbeheerder bleek dat er sprake was van diefstal van stroom.

De bewoner en een vrouw die in de woning aanwezig was, werden aangehouden op verdenking van overtreding van de Opiumwet en ingesloten voor nader verhoor.

De hennepplanten zijn in beslag genomen en vernietigd.

2018346464 HP