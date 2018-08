Verdachte aangehouden voor overval cafetaria

Op zondag 22 juli kwam de overvaller even voor 23:00 uur de snackbar binnen en dwong het personeel onder bedreiging van een vuurwapen of een voorwerp wat hierop leek de inhoud van de kassalade in een plastictas te doen. Daarna stuurde de overvaller de personeelsleden naar de keuken en ging er vervolgens vandoor met de buit. De recherche startte meteen een onderzoek en riep getuigen op zich te melden.