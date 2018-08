Getuigen van straatroof gezocht

De man deed aangifte van beroving door drie jongens op Puch maxi brommers (een zwarte, een witte en een wit met rode), rond 16.30 uur op de Geinoord. De jongens droegen integraalhelmen. De man schatte hen op 17 a 18 jaar oud. Eén van hen was lichtgetint, de andere twee blank. Zij bedreigden hem met wapens en gingen er met zijn eigendommen vandoor.

De politie onderzoekt de zaak en vraagt getuigen, en mensen die meer weten hierover, om contact op te nemen via 0900-8844, onderstaand tipformulier of anoniem via 0800-7000.