Straatrover aangehouden

Woensdag 1 augustus even na middernacht meldde een 23-jarige vrouw dat zij beroofd was op de Biltstraat. Zij werd met haar fiets klemgereden door een man op een zwarte scooter die de weg vroeg en daarna aan haar tas trok. De man sloeg haar en ging er vandoor met haar spullen. Het signalement, gezien via cameratoezicht, kwam overeen met een man die kort daarvoor door agenten gecontroleerd was na een overlastmelding. Via deze gegevens kon deze 19-jarige Utrechter daarna in zijn woning aangehouden worden. Hij is meegenomen naar het politiebureau voor verhoor.