Om 21.15 uur kreeg de politie melding van een ruzie bij een woning. Hierbij was door een getuige een schot gehoord. De politie nam geen risico en ging gekleed in kogelvrije vesten ter plaatse. In de achtertuin trof de politie de verdachte. Hij gaf aan dat er vuurwerk was afgestoken. De politie ging echter op onderzoek uit en vond in de woning twee vuurwapens. Uiteindelijk bleek het om alarmpistolen te gaan.

De politie hield de verdachte aan. Hij werd voor verhoor meegenomen naar het politiebureau.

2018149134