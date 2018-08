Straatroof

De fietser werd net niet aangereden maar viel door het afsnijden de bosjes in. Tijdens de val is het slachtoffer zijn portemonnee uit zijn zak gevallen. De scooter stopt, een van de twee mannen stapt af, pakt de portemonnee en samen gaan ze ervandoor in de richting van de Nauertogt.

De politie is op zoek naar getuigen. Heeft u iets gezien of gehoord in die omgeving dat iets te maken kan hebben met deze beroving dan komen wij graag in contact met u. U kunt bellen met 0900-8844.

2018149078