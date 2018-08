Twee man aangehouden na achtervolging

De bestuurder reageerde op het stopteken van de politie door met vol gas er vandoor te gaan. Na een achtervolging stopte de auto op een afgelegen plek. De politiemensen zetten hun politieauto neer en stappen uit. Als de bestuurder naar zijn rij- en kentekenbewijs wordt gevraagd, trekt de bestuurder weer op en rijdt om de politieauto heen. Met hoge snelheid rijdt de bestuurder weg. Als er nog een politieauto aan komt rijden, ontwijkt de auto deze, belandt in de groenstrook en rijdt via het fietspad verder. Even verderop kan de man geen kant meer op. De man wordt uit zijn auto gehaald en aangehouden. Een passagier, die ook in de auto zit, duikt nu achter het stuur en wil wegrijden maar kan ook worden aangehouden.

Beide verdachten, een 31-jarige man uit Heerhugowaard en een 22-jarige man uit Alkmaar zijn overgebracht naar het bureau. De politie doet onderzoek.

2018149066