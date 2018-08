Wateroverlast door hennepkwekerij

Iets na negenen kreeg de politie melding vanuit de supermarkt dat er water door het plafond naar beneden kwam. Het water was afkomstig van een woning boven de winkel. Bij onderzoek bleek er een enkele centimeters diepe laag water door de hele woning te lopen. Het water was afkomstig van een hennepkwekerij. In de woning vond de politie een z.g. kweektent met daarin tweeënvijftig planten en de bijbehorende apparatuur (lampen, transformatoren e.d.). Er was geen sprake van diefstal van stroom. De verdachte gaf aan vergeten te zijn de kraan dicht te draaien

