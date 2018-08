Haagse agent zwaar mishandeld

De politie werd omstreeks 01.00 uur gebeld. Er zouden ernstige problemen zijn in een woning aan de Koningin Emmakade in Den Haag. Gewaarschuwde agenten troffen een man en een vrouw aan die behoorlijke ruzie hadden. De 50-jarige man richtte zijn agressie direct tegen de agenten. Eén van hen kreeg meerdere vuistslagen in zijn gezicht. Hij verweerde zich en brak daarbij een vinger. Een tweede agent raakte lichtgewond. Om de man onder controle te krijgen, werd pepperspray gebruikt. De agent moest zich echter blijven verweren, omdat het enige tijd duurde voordat de man daadwerkelijk onder controle was en kon worden aangehouden.



Geweld tegen politiemensen

De politie tolereert geen verbaal of fysiek geweld tegen politiemensen en anderen met een publieke taak en treedt er altijd tegen op. Bij agressie en geweld tegen politieambtenaren staat de politie pal achter haar medewerkers. De dader wordt niet alleen strafrechtelijk, maar ook financieel aangepakt voor het veroorzaken van schade. Afgesproken is dat de straf bij geweld tegen politiemensen altijd wordt verhoogd.