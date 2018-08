Met geweld beroofd van dure schoenen

De jongen belde na de beroving zelf met de politie. Hij vertelde aan agenten dat hij mogelijk gecatfisht was. Omdat hij in het park afsprak met een meisje die hij een aantal dagen geleden via Snapchat had leren kennen. Voorafgaande aan de eerste ontmoeting had hij haar nog een filmpje via Snapchat van zichzelf gestuurd, met de dure schoenen aan. Toen het slachtoffer omstreeks 22:00 op zijn fiets aankwam in het park, wachtte hij daar ruim een halfuur op haar. Op het moment dat hij weg wilde gaan, werd hij benaderd door twee onbekende jongens. Die beroofden hem met geweld van zijn schoenen. Hierna fietsen de twee met buit op een donkere damesfiets weg richting Oosterheem. De jongen deed aangifte van de beroving. Hij denkt dat iemand anders zich op Snapchat heeft voorgedaan als het meisje waar hij mee af zou spreken.



Signalementen

De eerste verdachte was een donker getinte jongen van ongeveer 16 jaar oud, 1.85 meter lang met een slank postuur. Hij droeg een groen vest met capuchon. De tweede verdachte was een licht getinte jongen van ongeveer 15 jaar oud, 1.75 meter lang met een normaal postuur. Hij droeg een zwarte trainingsbroek en een capuchon over zijn hoofd.



Iets gezien of gehoord?

De politie Zoetermeer zoekt getuigen van deze gewelddadige beroving. Hebt u iets verdachts gezien op woensdag 1 augustus tussen 22:00 en 22:45 uur in de omgeving van het park aan de Schansbaan? Bel dan met 0900-8844. Liever anoniem? Bel dan met 0800-7000.