Politie houdt verdachte aan voor overval Straatweg

Ondanks de snelle aanhouding zoekt de politie nog meer getuigen. Heeft u de overval zien gebeuren of heeft u de mannen voor of erna nog gezien? Dan hoort de politie dat graag. Om letterlijk in beeld te brengen wat er die ochtend gebeurde, is de politie ook op zoek naar camerabeelden. Met uw informatie en/of beelden kunt u terecht bij de politie Rotterdam via 0900-8844. U kunt uw informatie anoniem kwijt op 0800-7000 of vul onderstaand tipformulier in.