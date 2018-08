Politie krijgt overvaller op presenteerblaadje aangeboden

Foto: Alblassserdamsnieuws.nl, Peter Stam

De jongen uit Maarsbergen overviel een restaurant op de Middelweg en dacht probleemloos weg te vluchten. Hij had niet op een 43-jarige man uit Nieuw-Lekkerland gerekend, die de jongen achtervolgde en wist te overmeesteren.



In bedwang

De jeugdige overvaller kwam om 19.45 uur de zaak binnen, trok een mes en eiste geld. Hij kreeg echter niets en de verdachte besloot weg te vluchten. De passant uit Nieuw-Lekkerland zag hem het restaurant uitrennen en een brandgang invluchten. Daar trok de jongen andere kleding aan , sprong op een gereedstaande fiets en reed weg. De getuige zag het allemaal gebeuren en besloot de jongen aan te spreken. Toen de jongen besloot hard weg te fietsen wíst de getuige dat er iets mis was en besloot hij achter de jongen aan te gaan. Op de Planetenlaan kreeg hij hem te pakken en met omstanders in bedwang te houden. Gearriveerde agenten hebben hem – onder dankzegging aan de getuige en de omstanders – overgenomen. Hij zit vast en wordt verhoord.