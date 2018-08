Verdachte ernstige aanrijding Bergweg aangehouden

Het 19-jarige slachtoffer werd dinsdagavond 31 juli aangereden op een voetgangersoversteekplaats op de kruising Bergweg, Zwart Janstraat en de Rodenrijselaan. Nadat de jongeman was aangereden, ging de automobilist er vandoor. Het slachtoffer bleef met ernstig hoofdletsel achter.

De politie stelde direct een uitgebreid onderzoek. Agenten spraken met meerdere getuigen, stelden camerabeelden veilig en deden een uitgebreide getuigenoproep in diverse media. Kennelijk werd het de verdachte te heet onder de voeten, want donderdagmiddag 2 augustus meldde hij zichzelf bij de politie. De 45-jarige man zit vast. De politie onderzoekt wat er nu precies is gebeurd.