Dronken automobilist gaat er met politieauto vandoor

Terwijl de man net zat, kwamen er twee mannen naar de agenten. Ze vertelden dat zij het asociale rijgedrag hadden gezien en dat een medewerker van het recreatiepark was geslagen. Dit gevaarlijke rijgedrag was gepleegd door de man, die op dat moment nog als passagier in de auto zat. Terwijl de agenten de zaak aan het bespreken waren, reed de politieauto plotseling weg. De man uit Kaunus was naar voren gekropen en had kans gezien om de politieauto te starten. Hij reed weg richting Terneuzen.