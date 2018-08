Twee inbrekers op heterdaad aangehouden

De politie hoorde dat een tweede man er op een scooter vandoor ging. Twee agenten zagen de scooter bij het gebouw wegrijden, waarop zij de achtervolging inzetten richting de Buitenvest. De politie zette het zwaailicht en sirene aan en riepen tevergeefs naar de bestuurder dat hij moest stoppen. Toen de scooter de Pijperstraat inreed, moesten de agenten de achtervolging stoppen, omdat er verschillende paaltjes op de weg stonden. Even later troffen de agenten bij een woning aan de Bouwmanlaan de scooter aan. De bestuurder werd in een tuin aan de Noordzijde Zoom aangetroffen. De man (25) uit Bergen op Zoom werd aangehouden. Tijdens zijn vluchtpoging was hij gewond geraakt. Hij is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.