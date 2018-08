Internationale politiecontrole: 12 aanhoudingen

Langs de ongeveer 40 kilometer lange grens in de Euregio van Heerlen tot aan Eupen (België) waren 250 agenten uit de drie landen massaal op de been voor de internationale controle tegen rondtrekkende criminele groepen. Daarbij zijn honderden voertuigen en meer dan duizend personen gecontroleerd tijdens de controleactie. Er is voor ongeveer 20.000 euro aan openstaande boetes geïnd. Een gestolen auto is in beslag genomen, net als twee gestolen racefietsen die werden aangetroffen door agenten. Er zijn ook wapens zoals een groot mes, pepperspray en een taser in gecontroleerde voertuigen door agenten gevonden, die ook ondersteuning kregen van speurhonden en een politiehelikopter.

Bij een aantal personen zijn verdovende middelen aangetroffen. Een man bleek bij controle op de A76 al enkele jaren zonder geldig rijbewijs te rijden. Door agenten werden ook twee winkeldieven op heterdaad betrapt in het grensgebied en ook zij werden aangehouden. Vanuit verkeersveiligheid stuitte de politie op een baby die niet in een kinderzitje zat.

Samenwerking

Het aanpakken van mobiel banditisme staat hoog op de prioriteitenlijst van de politie, vandaar dat er regelmatig controle-acties worden georganiseerd. Juist door dit soort intensieve samenwerking en delen van informatie hoopt de politie deze criminele bendes een halt toe te kunnen roepen. Met de controle-actie op woensdag geven de Duitse, Belgische en Nederlandse politie een duidelijk signaal af richting deze groepen. Daarnaast verbeteren we de informatiepositie over de bewegingen van de criminele groepen in de Euregio, wat gebruikt kan worden in politieonderzoek aan elke zijde van de grens.

De grote controle was daarnaast ook een goed moment om te oefenen en het samenwerkingsverband NeBeDeAgPol tussen de politiediensten in het grensgebied van de Euregio Maas-Rijn te versterken. Europa groeit naar elkaar toe, zo ook de politiediensten in het drielandengebied. In onze grensregio willen we veilig zijn.

Gezamenlijke aanpak

In de Euregio zien we een toename van mobiel banditisme, gepleegd door met name verdachten uit Oost-Europa. De term mobiel banditisme wordt gebruikt voor internationaal rondtrekkende criminele groepen, die zich schuldig maken aan verschillende misdrijven als winkel- en ladingdiefstal, inbraak in woningen en bedrijven, oplichting, skimming en zakkenrollerij.

