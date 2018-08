Recherche haalt kostbare kunstwerken terug

Dinsdagochtend rond 08.00 uur werden doorzoekingen gehouden in Best, Enschede, Berg & Terblijt en Zwolle. De zeven verduisterde kunstwerken zijn in Enschede aangetroffen. Ze zijn in beslag genomen voor nader onderzoek. Ook werden er bij de actie enkele vuurwapens, een hoeveelheid verdovende middelen en een grote hoeveelheid cashgeld aangetroffen.