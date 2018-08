Verdachten aangehouden voor ondermijning gezag van Voerendaal

Voerendaal - Op donderdag 2 augustus heeft de politie twee mannen in de leeftijd van 52 en 62 jaar uit Landgraaf, aangehouden. De mannen worden verdacht van het bedreigen van de burgemeester van Voerendaal en de brandstichting in de loods op de Lindelaufer Gewande in Voerendaal.