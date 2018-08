Tweede grote hennepvondst in twee dagen

Dat hennepkwekerijen in natuurgebieden gevonden worden is niet uniek. “Het is een typisch zomerprobleem” volgens milieuagent Johan Gouweloos. “Het is de derde keer in vier jaar tijd dat in ditzelfde natuurgebied in de Hoeksche Waard een hennepkwekerij wordt ontdekt”. De hennep wordt in april/mei geplant, waarna de kwekers in augustus hopen te oogsten.