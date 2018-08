Rechercheteam zoekt bezoekers mannenontmoetingsplaatsen

Het onderzoeksteam heeft tijdens het onderzoek een beter beeld van Marcel Hoogerbrugge gekregen. Er zijn aanwijzingen dat hij zo nu en dan aanwezig was op mannenontmoetingsplaatsen in de omgeving van zijn woonplaats. Wat hij daar deed en met wie hij contact had, is niet bekend. Het rechercheteam gaat er niet vanuit dat zijn bezoeken direct met zijn dood te maken heeft. Wel wil het team graag spreken met mensen die hem kenden van ontmoetingsplaatsen zoals die in Ruinen, Spier of Emmen zijn. Doel van de gesprekken is om een nog beter beeld te krijgen van Hoogerbrugge zijn leven. Daarom heeft de politie op de betreffende ontmoetingsplaatsen posters opgehangen.