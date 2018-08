Politie zoekt getuigen straatroof

De politie kreeg rond 17.30 uur de melding van een beroving op de Moerweg. Toen de agenten daar arriveerden, bleek de vrouw te zijn beroofd van haar ketting. Het slachtoffer verzette zich bij de beroving, waarna de verdachte haar een klap gaf. De verdachte maakte zich vervolgens op de fiets uit de voeten richting de Melis Stokelaan.



Signalement verdachte:

Het gaat om een slanke man met Noord-Afrikaans uiterlijk van tussen de 20 a 25 jaar. Hij droeg een blauwe broek en blauw jack met lange mouwen. De verdachte reed op een oude herenfiets (blauw/mintgroen van kleur).



Tips?

De politie stelt een onderzoek in naar de beroving en is op zoek naar getuigen. Heeft u iets gezien of gehoord, dan kunt u contact opnemen met de politie via 0900 – 8844 of anoniem via 0800 – 7000.