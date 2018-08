Vrouw zwaargewond door aanval hond in Rotterdam

Even voor drie uur meldde een getuige bij de politie dat er op straat een vrouw was aangevallen door een hond. Het slachtoffer zou een woning in zijn gevlucht met onbekende verwondingen. Ondertussen, vertelde de melder, hielden omstanders de hond in bedwang.

Hulpdiensten waren er snel. Zij troffen het slachtoffer met ernstige verwondingen aan in de woning. De bijtwonden zaten verspreid op haar arm en buik. De Rotterdamse werd direct overgebracht naar het Maasstad Ziekenhuis Rotterdam.