Bestuurder gestolen scooter gaat er vandoor, bijrijder aangehouden

Agenten zagen rond 05.20 uur op de Halsterseweg een scooter zonder verlichting rijden. Op de scooter zaten twee mannen. De agenten gaven de bestuurder aan dat hij moest stoppen. De bijrijder sprong van de scooter af maar de bestuurder van de scooter gaf gas en wilde wegrijden. Agenten blokkeerden met een politiewagen de scooter. De bestuurder liet de scooter vallen en rende weg. Agenten zijn via de meldkamer opgeroepen om uit te kijken naar deze verdachte maar deze is niet meer aangetroffen. De scooter is vermoedelijk gestolen. De politie doet verder onderzoek.