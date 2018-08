Man en vrouw aangehouden voor inbraak in schuur

De getuige zag twee verdachte personen in het Ligapark lopen en waarschuwde via 112 de politie. Agenten troffen de man en de vrouw in het park dat is afgesloten met hekken. Het tweetal had twee tassen met goederen bij zich. Later bleek dat deze goederen waren gestolen vanuit een schuur bij een woning aan de Laan van Europa. De benadeelde deed aangifte. De verdachten zijn ingesloten voor verder onderzoek.