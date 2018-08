Man slaat behulpzame man en geeft agent kopstoot

Agenten kregen rond 01.00 uur een melding dat een vrouw op de Singelstraat die wild om zich heen slaand op straat lag. Ter plekke zagen de agenten de vrouw liggen. Zij bleek onder invloed van alcohol en was niet gewond. Een omstander die naar de vrouw toe was gegaan om haar te helpen, vertelde dat er vervolgens twee mannen bij waren gekomen. Een van hen heeft de behulpzame man klappen gegeven. De 25-jarige man verzette zich bij zijn aanhouding en gaf hierbij een agent een kopstoot. Hij was onder invloed van alcohol. Ook tijdens het vervoer naar het cellencomplex Torentijd gedroeg de verdachte zich recalcitrant. Zowel de mishandelde man als agent hebben aangifte gedaan. De 20-jarige vrouw uit ’ s-Gravenpolder is aangehouden voor openbare dronkenschap. Zij mocht na verhoor vanochtend weer naar huis.