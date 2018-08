Kleinzoon Sietze Grave: 'Het voelt als een vermissing'

De eerste maanden reed ik elke dag langs zijn huis. Soms een paar keer op een dag. Je bent zo machteloos. Je grijpt alles aan, elk beetje hoop. Het voelt als een film die niet eindigt.’

Het is 20 augustus 2 jaar geleden dat een bezorgde thuishulp belde met de politie. De thuishulp kreeg geen contact met Sietze Grave, de bewoner van het huis aan Hyacintstraat in Winschoten. Politieagenten namen poolshoogte in de woning van Grave. Daar vonden ze in de slaapkamer zijn levenloze lichaam. De 82-jarige bleek door een misdrijf om het leven te zijn gekomen. Ook bleek een geldbedrag uit zijn appartement te zijn verdwenen. De moord op Sietze Grave is opgenomen in de coldcasekalender. Zijn kleinzoon Sjacky legt in de kalender uit dat de pijn bij de kinderen en kleinkinderen nog altijd dicht aan de oppervlakte zit.