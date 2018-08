Dodelijke aanrijding op de A35

De politie wil graag in contact komen met mensen die getuige zijn geweest van dit dodelijke ongeval of misschien de man op de autosnelweg hebben zien lopen. De politie is te bereiken via het nummer 0900-8844. Of als u uw informatie liever anoniem meldt, kunt u deze doorgeven aan de politie via Meld Misdaad Anoniem op telefoonnummer 0800-7000.

2018375738 SP