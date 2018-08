Politie zoekt autobestuurder na aanrijding Baarn

Op het moment van de aanrijding heeft een automobilist in eeen klein model witte bestelauto het kruispunt gepasseerd vanaf de richting van Bunschoten en in de richting van Baarn. Mogelijk is de auto van het merk Peugeot of Citroën.

De politie komt graag in contact met deze bestuurder of met mensen die weten wie dit voertuig op het moment van het ongeluk bestuurde. Contact opnemen met het Tactisch Verkeersteam van de politie kan via 0900-8844 of via het meldformulier onder dit bericht.